Pentagon stuurt 700 mariniers naar Los Angeles

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse leger stuurt tijdelijk ongeveer 700 mariniers naar Los Angeles, meldt persbureau Reuters op basis van een Amerikaanse functionaris, volgens wie de Insurrection Act voorlopig niet in werking treedt. Het Amerikaanse leger kan geen wetshandhavingsactiviteiten uitvoeren in de Verenigde Staten zonder een beroep te doen op de Insurrection Act, die in werking treedt als sprake is van een opstand.

Zo'n 300 soldaten van de Nationale Garde, het reserveleger, werden zondag ingezet in Los Angeles om te helpen bij het in banen leiden van een derde dag van protesten tegen het immigratiebeleid van Trump. De Democratische gouverneur Gavin Newsom heeft de inzet van de Nationale Garde onwettig genoemd.

Het aantal leden van de Nationale Garde, die op bevel van president Donald Trump de lokale politie bijstaat, stijgt naar verwachting woensdag tot 2000. Tot die tijd bieden de mariniers ondersteuning, aldus de functionaris. Het is onduidelijk wat ze precies zullen doen.