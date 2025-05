Bloomberg: VS focussen op 20 landen bij eerste handelsgesprekken

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering focust bij de eerste onderhandelingen over handelsakkoorden over importheffingen op ongeveer twintig handelspartners. De Verenigde Staten hebben een lijst van deze partners opgesteld. Dit zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Op de lijst zouden zowel grote exportlanden als kleinere economieën staan. Landen als Japan, Zuid-Korea en Vietnam staan erop volgens de bronnen. Dat zijn belangrijke importlanden waarmee Trump het handelstekort van de VS wil verkleinen. Ook India en het Verenigd Koninkrijk, waarmee de VS donderdag hun eerste handelsovereenkomst hebben bereikt, behoren tot de belangrijkste landen. Verder zouden de VS prioriteit geven aan Australië, Argentinië, Cambodja, Ecuador, Indonesië, Israël, Madagaskar, Maleisië, Zwitserland en Taiwan.