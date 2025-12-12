Kremlin: alleen bestand bij vertrek Oekraïens leger uit Donbas

MOSKOU (ANP/RTR) - Kremlin-topadviseur Joeri Oesjakov zegt dat een bestand in Oekraïne alleen mogelijk is na het vertrek van Oekraïense troepen uit de Donbas, bericht de Russische krant Kommersant. Dit gebied in Oost-Oekraïne behoort volgens hem volledig bij Rusland.

Rusland heeft de Donbas deels onder controle, maar claimt het hele gebied. Oesjakov zou ook hebben gezegd dat het mogelijk is om onder een vredesplan alleen de nationale garde van Rusland in de Donbas in te zetten. Als het gebied niet via onderhandelingen volledig onder Russische controle komt, dan moet dat militair worden ingenomen, aldus Oesjakov.

In de eerste versie van een Amerikaans vredesplan staat dat Oekraïne de hele Donbas, bestaande uit de regio's Donetsk en Loehansk, moet opgeven. Het plan is gewijzigd na overleg met Oekraïne en Europese bondgenoten. Oesjakov zei vrijdag volgens staatsmedia ook dat Rusland geen nieuwe voorstellen heeft gezien, maar verklaarde al wel dat veel aspecten mogelijk niet zullen bevallen.