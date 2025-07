Wereldbank: 1,3 miljard mensen hebben geen bankrekening

WASHINGTON (ANP) - Ongeveer 1,3 miljard mensen van 15 jaar en ouder op de wereld hebben geen bank- of andere financiële rekening. Daardoor is het voor hen heel moeilijk om toegang te krijgen tot de middelen waarmee ze een betere toekomst kunnen opbouwen, staat in een nieuw rapport van de Wereldbank.

Enkele jaren terug becijferde 's werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking het aantal rekeninglozen nog op 1,4 miljard. Er is dus wel sprake van vooruitgang, iets wat de Wereldbank ook benadrukt. Inmiddels heeft 40 procent van de mensen in ontwikkelingslanden een eigen rekening. Dat komt neer op een stijging van 16 procentpunt sinds 2021 en de snelste toename in meer dan tien jaar.

Volgens de onderzoekers is dit vooral te danken aan het toenemende gebruik van mobiele telefoons. Ongeveer een tiende van de mensen in ontwikkelingslanden gebruikt tegenwoordig een mobiele rekening om te sparen, twee keer zoveel als in 2021.

Nieuwe risico's

Daaraan kleven ook nieuwe risico's, zegt de Wereldbank. Van de 4 miljard mensen in economieën met lagere lonen die een mobiele telefoon bezitten, gebruikt slechts ongeveer de helft een wachtwoord om hun telefoon te beschermen.

Mensen zonder bankrekening komen vaak uit kwetsbare of achtergestelde bevolkingsgroepen, volgt ook uit de cijfers. Meer dan 700 miljoen van de 1,3 miljard rekeninglozen zijn vrouwen, 790 miljoen hebben geen maximaal basisonderwijs genoten en 690 miljoen zijn mensen zonder werk.

Verder valt op dat er in acht specifieke landen veel rekeninglozen zijn: Bangladesh, China, Egypte, India, Indonesië, Mexico, Nigeria en Pakistan. Meer dan 650 miljoen mensen daar hebben geen rekening.

Genderkloof

De genderkloof is al langer zichtbaar en werd eerder ook aangekaart door onder meer koningin Máxima, die dit vaak heeft aangestipt bij haar werk als speciale pleitbezorger bij de Verenigde Naties. Volgens de Wereldbank zouden goede digitale financiële diensten kunnen helpen om de kloof te verkleinen. 900 miljoen mensen zonder rekening hebben wel een mobiele telefoon, waarvan 530 miljoen een smartphone.

Miljardair en filantroop Bill Gates denkt dat daarmee de route naar verdere vooruitgang helder is. De Microsoft-oprichter is via zijn Gates Foundation een van de ondersteuners van dit Global Findex-rapport. "De argumenten voor investeren in inclusieve financiële systemen, digitale publieke infrastructuur en connectiviteit zijn duidelijk - het is een bewezen weg naar het ontsluiten van kansen voor iedereen", aldus Gates.