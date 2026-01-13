ECONOMIE
NAVO-chef Rutte: Rusland blijft onze grootste bedreiging

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 15:32
BRUSSEL (ANP) - NAVO-chef Mark Rutte verwacht niet dat Rusland binnenkort zal stoppen met zijn agressieve en roekeloze acties. "Rusland blijft onze grootste bedreiging", zei hij dinsdag tijdens een toespraak op een bijeenkomst bij de liberalen in het Europees Parlement. Volgens Rutte streeft Rusland naar een langdurige confrontatie, waarbij China, Iran en Noord-Korea "Moskou's oorlog tegen Oekraïne voeden".
"Poetins oorlogsmachine produceert continu militaire uitrusting. En Moskou test ons door middel van schendingen van het luchtruim, cyberaanvallen, sabotage en meer", zei de secretaris-generaal van het militaire bondgenootschap.
Hij herhaalde de noodzaak van extra en snellere investeringen in defensie. Voor hem en de NAVO blijft het een "absolute prioriteit" om ervoor te zorgen dat de bondgenoten de afspraak nakomen om vanaf 2035 jaarlijks 5 procent van de omvang van hun economie aan defensie te besteden.
