Belangrijke Saudische oliepijpleiding aangevallen

RIYAD (ANP/RTR) - Een belangrijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië is getroffen door een aanval, melden persbureaus Bloomberg en Reuters op basis van ingewijden. Het gaat om een leiding die van het oosten van het land naar het westen loopt en de Saudi's in staat stelt olie te exporteren via de Rode Zee, waarmee ze de blokkade van de Straat van Hormuz omzeilen.

Volgens persbureau Reuters ging het om een Iraanse aanval. Het is nog niet precies duidelijk hoe groot de schade is. Bronnen van de Financial Times, die de aanval als eerste meldde, zeggen dat een pompinstallatie is getroffen die bij de pijpleiding hoort. Eigenaar Saudi Aramco weigerde tegenover de zakenkrant commentaar.