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Wereldbank praat met tientallen landen over crisishulp om energie

Economie
door anp
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WASHINGTON (ANP) - De Wereldbank voert gesprekken met dertig tot veertig landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iranoorlog op te vangen. Dat heeft Wereldbank-president Ajay Banga gezegd in een interview met persbureau Reuters.
Volgens hem is de wereldeconomie redelijk veerkrachtig gebleken, mede dankzij forse investeringen in AI en aanpassingen in vraag en aanbod van olie. Daardoor hebben maar weinig landen een beroep gedaan op de aanvankelijke 25 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar stelde toen de oorlog eind februari begon.
De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van bijvoorbeeld energie. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Een sterke stijging van de diesel- en kunstmestprijzen en onder meer het dreigende weerfenomeen super El Niño maken de uitdagingen voor ontwikkelingslanden nog groter. Dat zei Banga in aanloop naar de jaarlijkse vergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank aankomende week.
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