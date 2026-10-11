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Paus ondergaat 'in komende dagen' operatie om knobbeltje in long

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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Paus Leo XIV ondergaat "in de komende dagen" een operatie, nadat artsen tijdens een recente medische controle een knobbeltje in zijn long hebben ontdekt. De paus maakte dat zelf bekend tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad.
Volgens de paus is het knobbeltje "goed begrensd" en beperkt het zich tot de long. De afwijking werd "in een zeer vroeg stadium" ontdekt, zei het 71-jarige hoofd van de katholieke kerk.
"De artsen achten ingrijpen noodzakelijk. Daarom heb ik, hun advies volgend, besloten een operatie te ondergaan om het te laten verwijderen", voegde hij toe.
Het is niet bekend wanneer de operatie precies plaatsvindt. De persdienst van het Vaticaan meldt dat het herstel van de paus na de operatie naar verwachting ongeveer een week in beslag zal nemen.
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