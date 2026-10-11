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Berendsen: dieseldeal Trump met Poetin ongewenst en onverstandig

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) is kritisch op de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten met Rusland over de levering van diesel. De Europese NAVO-bondgenoten proberen juist de economische druk op de Russen op te voeren. "Dan is het niet verstandig om dit soort deals te sluiten", zei de CDA-bewindsman in het televisieprogramma Buitenhof.
Trump kondigde vrijdag aan dat Rusland de komende tijd miljoenen tonnen diesel gaat leveren, wat de prijzen op de wereldmarkt kan drukken. Door de oorlog in het Midden-Oosten, die dit voorjaar begon met grootschalige aanvallen op Iran door de VS en Israël, is de dieselprijs tot recordhoogte gestegen. De brandstofprijzen zijn een belangrijk thema bij de Amerikaanse parlementsverkiezingen volgende maand.
Het geld dat Rusland hieraan verdient, gaat rechtstreeks naar de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin, waarschuwde Berendsen. Om die reden vindt hij de deal "ongewenst".
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