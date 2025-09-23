Wereldbank versnelt hulp aan Argentinië

WASHINGTON (ANP) - De Wereldbank verleent Argentinië sneller financiële hulp, maakt het instituut uit Washington bekend. De bank voor ontwikkelingssamenwerking wil de komende maanden 4 miljard dollar inzetten voor het Zuid-Amerikaanse land, dat kampt met een snelle waardedaling van de nationale munt en staatsobligaties.

Het gaat om een combinatie van publieke financiering en steun voor investeringen door de private sector, meldt de Wereldbank. De hulp is vooral gericht op de mijnbouw, kritieke mineralen en toerisme.

De miljarden zijn onderdeel van een in april toegezegd hulppakket van 12 miljard dollar van de Wereldbank. Dat werd naast een lening van het Internationaal Monetair Fonds van 20 miljard dollar aangekondigd.

Bondgenoten

Het nieuws komt een dag nadat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zijn hulp had aangeboden aan Argentinië. De uiterst rechtse president van Argentinië, Javier Milei, wordt gezien als een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump.

Bessent verklaarde op X dat zijn ministerie "klaarstaat om te doen wat nodig is binnen zijn mandaat om Argentinië te steunen". Hij zei onder andere dat aankopen van de Argentijnse peso of schuldpapieren van de overheid tot de mogelijkheden behoren.

Verklaring

Die verklaring had effect op de financiële markten. De peso steeg en de rente op staatsobligaties van Argentinië daalde.

Milei sneed als zelfbenoemde anarchokapitalist flink in de Argentijnse overheidsuitgaven en wist de torenhoge inflatie te beteugelen. Maar economen wijzen er onder andere in zakenkrant Financial Times op dat hij daarbij de peso kunstmatig duur houdt, wat de economie afremt en de export belemmert.