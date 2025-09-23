President Suriname: wereld moet meebetalen aan behoud regenwoud

PARAMARIBO (ANP) - Het is hoog tijd dat de grootste vervuilers ter wereld bijdragen aan het behoud van het Surinaamse regenwoud. Dat zei president Jennifer Geerlings-Simons tijdens de VN-top in New York. "Onze bossen staan er goed bij. Meer dan 90 procent van ons land is bedekt met regenwoud. Dit maakt Suriname het meest beboste land ter wereld", zei Simons. "Je ogen hebben nog nooit zoveel groen gezien."

Suriname is een van de drie koolstofnegatieve landen op aarde. Ze rekende voor dat het Zuid-Amerikaanse land sinds 1992 bijna 290 miljoen ton koolstof heeft opgenomen, aanzienlijk meer dan het uitstoot. Suriname is daar trots op, zegt Simons. "Maar trots alleen betaalt de rekeningen niet en draagt niet bij aan de inheemse en tribale gemeenschappen."

De bossen moeten concurreren met grondstoffen als goud, diamant en bauxiet. "We zullen moeilijke keuzes moeten maken. We willen onze bosbedekking op minimaal 90 procent houden, maar dat kunnen we niet alleen." Landen met de meeste uitstoot moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen, "niet alleen met woorden, maar ook met daden, rechtvaardigheid en financiering", zei Simons.

In 2028 verwacht Suriname de eerste inkomsten uit oliewinning in zijn diepzeegebied. Het land wil dat geld besteden aan de opbouw van toerisme, landbouw en onderwijs. Simons spreekt deze week in New York met de Nederlandse minister-president Dick Schoof, VN-secretaris-generaal Antonio Guterres en vertegenwoordigers van financiële instellingen.