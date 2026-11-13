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Wereldwijde storing treft Microsoft Outlook

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Microsoft Outlook kampt wereldwijd met een grote storing. Tienduizenden gebruikers kunnen daardoor niet bij hun e-mail. Het bedrijf zegt "met man en macht" te werken aan het beperken van de gevolgen.
De storing, die Microsoft toeschrijft aan "verhoogde belasting" van de infrastructuur, duurde een groot deel van de Amerikaanse werkdag. Ook andere producten van het bedrijf, zoals Teams en de AI-assistent Copilot, werden getroffen. De software van Microsoft wordt veel gebruikt door bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen.
Binnen een uur tijd breidde de storing zich wereldwijd uit en lagen de diensten van Microsoft plat in 74 landen en gebieden, meldt storingssite Downdetector.
"We blijven alle beschikbare mogelijkheden onderzoeken om de diensten te herstellen, omdat de maatregelen die we tot nu toe hebben genomen niet de verwachte oplossing hebben gebracht", aldus het bedrijf.
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