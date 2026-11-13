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Grote zorgverzekeraars maken premies voor 2027 bekend

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De grote zorgverzekeraars hebben op de laatste dag voor het verstrijken van de deadline hun premies voor 2027 bekendgemaakt. Achmea, Menzis en CZ leggen geld bij om de stijging van de zorgpremies te beperken.
Bij CZ stijgt het maandbedrag voor de meest gekozen basisverzekering met 17,26 euro naar 177,25 euro. Bij Menzis gaat de meest gekozen polis met 9,50 euro omhoog naar 165,75 euro.
Bij VGZ stijgt de maandpremie voor Basis Keuze met 17,50 euro naar 167,40 euro. De verzekering Ruime Keuze wordt 16,50 euro duurder en gaat 170,75 euro per maand kosten. Bij Zilveren Kruis stijgt de maandpremie voor Basis Zeker met 5,70 euro naar 164,95 euro, aanzienlijk minder dan bij CZ, Menzis en VGZ. De goedkopere variant Basis Start wordt 5,50 euro duurder en gaat 159,45 euro kosten.
Achmea, het moederbedrijf van Zilveren Kruis, zet circa 400 miljoen euro in om de premiestijging te beperken. Dat bedrag komt ten goede aan ruim 5 miljoen klanten van Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, FBTO en De christelijke zorgverzekeraar.
Volgens Menzis weerspiegelt de premiestijging twee jaar aan oplopende zorgkosten. Een eenmalige meevaller dempte vorig jaar de stijging, maar die ontbreekt nu. De verzekeraar zet 116 miljoen euro uit eigen reserves in om de verhoging te beperken. Daarmee blijft die volgens Menzis onder de door het ministerie van Volksgezondheid verwachte stijging van 12,50 euro per maand.
Ook CZ wijst op stijgende zorgkosten en het wegvallen van een eenmalige meevaller uit het Zorgverzekeringsfonds. De verzekeraar zet 20 miljoen euro aan reserves in om de premiestijging te beperken. Beide verzekeraars noemen de vergrijzing en de groeiende behandelmogelijkheden als oorzaken van de toenemende kosten.
Tegelijkertijd komt er volgens CZ onvoldoende zorgpersoneel bij om de groeiende vraag op te vangen. Bestuursvoorzitter Joep de Groot pleit voor eerdere ondersteuning, ook buiten de medische zorg. "We investeren miljarden in de zorg voor patiënten, terwijl we met eerdere ondersteuning soms kunnen voorkomen dat problemen groter worden en mensen zorg nodig hebben."
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