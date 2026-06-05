Wereldwijde voedselprijzen dalen licht na recordniveau in april

ROME (ANP) - De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei licht gedaald, nadat ze de maand daarvoor nog het hoogste niveau in ruim drie jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

De FAO-voedselprijsindex, die als wereldwijde graadmeter voor de voedselprijzen geldt, daalde in mei met 0,2 procent ten opzichte van april. Toen waren de prijzen op het hoogste niveau sinds januari 2023.

De daling kwam mede doordat de prijzen van plantaardige oliën met 4,6 procent daalden, nadat die vijf maanden op rij waren gestegen. De prijzen voor plantaardige oliën zijn nog altijd 20 procent hoger dan een jaar geleden, door de hogere energiekosten na de onrust rond de Straat van Hormuz.

De graanprijzen stegen met meer dan 2,6 procent ten opzichte van vorige maand. Suiker werd deze maand 7,5 procent duurder, maar is nog altijd ruim 13 procent goedkoper dan een jaar eerder. Rund-, schapen- en pluimveevlees werden duurder. De prijs van varkensvlees daalde vooral door lage prijzen in de EU.