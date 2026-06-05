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NPO ziet geen mogelijkheden om omroepen en ON! samen te brengen

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 12:37
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HILVERSUM (ANP) - De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) nader tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vrijdag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij ON! "substantiële tekortkomingen" zijn vastgesteld "in de naleving van journalistieke normen".
In een nog niet verstuurde brief aan mediaminister Rianne Letschert zeggen de omroepen dat ze niet meer met ON! kunnen samenwerken. Ze vinden dat de opstelling van ON! de publieke omroep schade toebrengt en vragen Letschert om "passende maatregelen" te nemen.
De minister zei eerder deze week te wachten op de reactie van de NPO voor ze eventueel tot actie overgaat.
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