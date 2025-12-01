Wereldwijde wapenverkoop stijgt door oorlogen in Oekraïne en Gaza

De honderd grootste wapenbedrijven ter wereld hebben vorig jaar samen een recordomzet van 679 miljard dollar (zo'n 585 miljard euro) behaald. Dat is 5,9 procent meer dan een jaar eerder, meldt SIPRI. Het onderzoeksinstituut schrijft de groei vooral toe aan de oorlogen in Oekraïne en Gaza, die de vraag naar wapens sterk hebben opgedreven.

Volgens SIPRI is de omzet van de grootste wapenfabrikanten sinds 2015 met in totaal 26 procent gestegen. Vooral in Europa nam de vraag sterk toe, door de oorlog in Oekraïne en de groeiende dreiging vanuit Rusland. Landen die Oekraïne militair steunen moesten hun wapenvoorraden opnieuw aanvullen. Daarnaast investeren steeds meer Europese landen in de uitbreiding en modernisering van hun strijdkrachten, wat volgens onderzoekers voor extra vraag zal blijven zorgen.

De Verenigde Staten domineren de sector met 39 van de 100 grootste bedrijven. De gezamenlijke Amerikaanse omzet steeg met 3,8 procent tot 334 miljard dollar, bijna de helft van het wereldtotaal.

Europese bedrijven, waaronder het Britse BAE Systems en Rheinmetall uit Duitsland, zagen hun gezamenlijke omzet met 13 procent toenemen tot 151 miljard dollar. Het Tsjechische bedrijf Czechoslovak Group noteerde met 193 procent de sterkste stijging van alle bedrijven in de top 100.