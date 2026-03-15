Werk in oliecomplex Verenigde Arabische Emiraten hervat na aanval

ABU DHABI (ANP/BLOOMBERG) - De werkzaamheden in een belangrijk oliecomplex in de Verenigde Arabische Emiraten zijn weer hervat. Dit melden ingewijden aan persbureau Bloomberg, nadat een drone-aanval en een brand zaterdag de export in het Fujairah-complex hadden stilgelegd.

Het complex is de belangrijkste exportterminal voor de Murban-olie van het land. Het ligt aan het einde van een pijpleiding ten zuiden van de Straat van Hormuz. Via de terminal kunnen de Verenigde Arabische Emiraten de vrijwel afgesloten Straat van Hormuz omzeilen om alsnog olie te exporteren. In het complex kunnen meer dan 70 miljoen vaten olie worden opgeslagen.

De brand is inmiddels geblust. Het complex en staatsbedrijf Abu Dhabi National Oil Company beantwoordden geen vragen van Bloomberg.

Door de blokkade van de zeestraat en aanvallen op schepen door Iran zijn zorgen ontstaan over de olie-aanvoer uit het Midden-Oosten. De olieprijzen stegen deze week voor het eerst sinds 2022 tot boven de 100 dollar per vat.