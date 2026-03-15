Mannelijke onvruchtbaarheid
wordt vaak besproken als medisch probleem, maar in de praktijk ontwricht het vooral relaties en zelfbeeld. Achter elke mislukte poging schuilt niet alleen een onvervulde kinderwens
, maar ook een man die zich partner, minnaar en toekomstige vader tegelijk ziet wankelen.
Voor koppels verandert vrijwel alles
: vrijen wordt plannen, temperaturen en tellen, met een slaapkamer die meer wegheeft van een behandelkamer. Waar de één wil praten, kruipt de ander in zijn schulp; hij vreest haar teleurstelling, zij voelt zijn stilte als afstand. Onderzoek laat zien dat stellen vaker ruzies, emotionele verwijdering en een teruglopend seksleven melden als een mannelijke factor meespeelt – soms eindigt het zelfs in een breuk. Tegelijk beschrijven andere koppels dat het samen doorstaan van IVF of ICSI hen uiteindelijk hechter maakt, mits er ruimte is om falen, jaloezie en angst hardop te benoemen.
Het zelfbeeld van mannen krijgt in dit verhaal zelden aandacht, maar wordt wel frontaal geraakt. Een diagnose “lage zaadkwaliteit”
of “azoöspermie” voelt voor velen als een aanval op hun mannelijkheid: vruchtbaarheid
wordt immers gekoppeld aan viriliteit, potentie en controle. Studies tonen dat onvruchtbare mannen vaker kampen met laag zelfvertrouwen, somberheid en schaamte, en zich geregeld “tweede rangs” partner voelen. Omdat veel mannen hun rol zien als degene die sterk moet blijven voor hun vrouw, stoppen ze die emoties weg – met eenzaamheid, alcoholmisbruik of overwerken als stille uitlaatklep. De ironie: juist die poging om de relatie te beschermen, kan de afstand vergroten.
Toch ontstaat er langzaam een tegenbeweging.
Mannen delen hun verhalen in podcasts, blogs en lotgenotengroepen en leggen zo bloot dat vaderschap
meer is dan een spermacel: het gaat om zorg, tijd en emotionele beschikbaarheid. Maar zolang artsen, media en beleid zich vooral richten op de vrouw, blijft een groot deel van de psychische schade onzichtbaar – en wordt de relatie de plek waar die schade zich in stilte uitvecht.
Als onvruchtbaarheid tussen twee mensen in komt te staan
Infertiliteit komt zelden alleen: het sleept schaamte, schuld en spanningen de relatie binnen. In een Britse enquête onder mannen met vruchtbaarheidsproblemen zei meer dan 90 procent dat hun geestelijke gezondheid ernstig lijdt, en rapporteerden velen ruzies, seksuele problemen en afstand tot hun partner. Terwijl de medische zorg zich richt op de eicellen, blijven de kleine breuklijnen tussen twee mensen vaak ongezien