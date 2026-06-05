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Werkgelegenheid VS groeit veel sterker dan verwacht

Economie
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 15:27
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei met 172.000 banen. Economen hadden in doorsnee op 88.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend.
Daarnaast werd ook de banengroei in maart en april flink naar boven bijgesteld. Het werkloosheidspercentage in 's werelds grootste economie bleef vorige maand onveranderd op 4,3 procent vergeleken met een maand eerder.
Met name in de vrijetijdssector kwamen er meer banen bij in mei, net als bij lokale overheden en in de gezondheidszorg. In de financiële sector en bij techbedrijven was juist sprake van banenverlies, mede omdat banen worden geschrapt doordat werk wordt overgenomen door kunstmatige intelligentie.
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