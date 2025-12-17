Doodgestoken man in Egypte is 31-jarige uit Noord-Holland

DEN HAAG (ANP) - De man die volgens Egyptische media is neergestoken in de Egyptische havenstad Hurghada is een 31-jarige Nederlander uit Noord-Holland. Dat bevestigt het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De man kwam in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven.

In lokale Egyptische media werd gesproken van een 21-jarige man; dat blijkt niet te kloppen. Volgens berichtgeving zou de man zijn gestorven na een vechtpartij in een café in de lokale jachthaven. Hij zou daarbij zijn gestoken en overleed volgens de berichtgeving aan een steekwond en bloedingen in de buik voordat de politie arriveerde.

Het lichaam van de Nederlander is overgebracht naar het mortuarium van het Rode Zee Ziekenhuis. Lokale autoriteiten zijn een ​​onderzoek begonnen om de oorzaak van het incident vast te stellen, aldus lokaal medium Cairo24.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten de familie van de overleden man bij te staan.