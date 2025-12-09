ECONOMIE
Werkgevers willen minder forse loonsverhogingen

Economie
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 9:24
anp091225068 1
DEN HAAG (ANP) - Werkgeversorganisaties pleiten voor minder forse loonsverhogingen in nieuwe cao's dan in de afgelopen jaren. Bedrijven dreigen door de oplopende loonkosten te weinig geld over te houden voor investeringen en innovatie, stellen de AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland. In plaats van "forse generieke" cao-afspraken willen ze overeenkomsten waarbij meer aandacht is voor variabele beloningen. Die kunnen oplopen als de prestaties goed zijn, maar in mindere tijden zit de werkgever niet met hoge kosten.
De belangenbehartigers van het bedrijfsleven waarschuwen dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor ondernemers. Naast het overvolle stroomnet en stikstofproblemen komt dat volgens hen ook door oplopende loonkosten. "Hierdoor verplaatsen activiteiten, vestigingen of zelfs hele bedrijven zich naar het buitenland. Desondanks leggen vakbonden nog steeds forse looneisen op menig cao-tafel", staat in de arbeidsvoorwaardennota van de werkgeversclubs.
Werkgevers pleiten ook voor meer afspraken over personeel dat wil doorleren, voor een "toekomstbestendige arbeidsmarkt".
