China executeert topbankier om corruptie

China heeft dinsdag een voormalige topbankier geëxecuteerd vanwege een grote corruptiezaak. Ex-topmanager Bai Tianhui was schuldig bevonden aan het aannemen van omgerekend 134 miljoen euro aan smeergeld. Volgens Chinese staatsmedia is zijn executie het gevolg van die hoge sommen aan smeergeld.

Bai was een voormalige leidinggevende bij dochterbedrijven van de staatsonderneming China Huarong die actief is met vermogensbeheer. Hij zou tussen 2014 en 2018 in verschillende functies smeergeld hebben geaccepteerd voor het aannemen en financieren van projecten. Staatszender CCTV meldde dat hij daarmee grote schade had toegebracht aan de belangen van de staat en de Chinese bevolking.

Bai werd in 2024 schuldig bevonden en ter dood veroordeeld door een rechtbank. Een hoger beroep tegen de doodstraf werd in februari verworpen. Volgens CCTV had hij voor zijn executie nog een ontmoeting met familieleden. De wijze van executie werd niet gemeld.