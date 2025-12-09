Wolters Kluwer en RELX stijgen op Damrak na koopadviezen

AMSTERDAM (ANP) - Wolters Kluwer en RELX behoorden dinsdag tot de stijgers op de Amsterdamse beurs. De twee dataleveranciers werden door Deutsche Bank op de kooplijst gezet. Beleggers bleven verder voorzichtig in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begint later op de dag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en zal naar verwachting woensdag de rente in de Verenigde Staten opnieuw verlagen om de grootste economie ter wereld te ondersteunen.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 946,05 punten. Wolters Kluwer steeg bijna 2 procent en RELX klom bijna 1 procent. De MidKap zakte 0,7 procent tot 904,27 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. Londen daalde een fractie.