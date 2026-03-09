Werkgeversorganisaties: FNV haalt met Spekman ervaren bestuurder

DEN HAAG (ANP) - Vakbond FNV heeft met de benoeming van Hans Spekman "een ervaren bestuurder in huis gehaald". Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland in een reactie op de aanstelling van de voormalige PvdA-politicus tot nieuwe voorzitter.

VNO-NCW en MKB Nederland feliciteren FNV en Spekman met zijn benoeming en zeggen uit te kijken naar een "constructieve samenwerking in de polder". Spekman begint op 1 mei samen met een nieuw bestuur als voorzitter van de grootste vakbond van Nederland.