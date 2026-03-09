ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Werkgeversorganisaties: FNV haalt met Spekman ervaren bestuurder

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 13:44
anp090326111 1
DEN HAAG (ANP) - Vakbond FNV heeft met de benoeming van Hans Spekman "een ervaren bestuurder in huis gehaald". Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland in een reactie op de aanstelling van de voormalige PvdA-politicus tot nieuwe voorzitter.
VNO-NCW en MKB Nederland feliciteren FNV en Spekman met zijn benoeming en zeggen uit te kijken naar een "constructieve samenwerking in de polder". Spekman begint op 1 mei samen met een nieuw bestuur als voorzitter van de grootste vakbond van Nederland.
loading

POPULAIR NIEUWS

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

7ut08fb4_tova-noel_625x300_08_March_26

Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam

173451899_m

Nieuwe, akelige bijwerkingen van Ozempic

186539721_m

Het aantal kinderen dat je hebt, heeft invloed op je levensverwachting

gandr-collage (2)

Een prins, een verkrachter en een pedofielenbal in New York

Loading