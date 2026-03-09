ECONOMIE
Rijlessen mogelijk duurder door stijgende brandstofprijs

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 13:42
DEN HAAG (ANP) - Rijlessen worden mogelijk duurder als gevolg van de stijgende brandstofprijs. Het is aan rijschoolhouders om te bepalen of die kosten worden doorberekend, stellen brancheverenigingen. Hoe langer de hoge prijzen aanhouden, hoe eerder dat gebeurt, vertelt voorzitter van de Landelijke Beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche Irene van Drongelen.
Ze verwacht dat dit in eerste instantie niet gebeurt, waardoor de kosten op het bordje van de rijschoolhouder komen. "Mocht het zo zijn dat de prijzen hoog blijven, zullen deze kosten waarschijnlijk doorberekend gaan worden naar de klant. Dus uiteindelijk is de klant de dupe", aldus Van Drongelen.
Secretaris van Vereniging Rijschool Belang (VRB) Hugo Mentink voegt eraan toe dat de keuze aan de rijschoolhouder is om de kosten wel of niet door te berekenen.
Mentink verwacht verder dat rijschoolhouders, net als andere automobilisten, in grensregio's er vaker voor kiezen om in het buitenland te tanken.
