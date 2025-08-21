ECONOMIE
Werkloosheid blijft stabiel op 3,8 procent

Economie
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 6:56
DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid in Nederland is in juli opnieuw onveranderd gebleven ten opzichte van een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Afgelopen maand zat 3,8 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk, evenveel als in juni, mei en april. Gemiddeld bleef het aantal werklozen over de afgelopen drie maanden ook vrijwel gelijk.
In juli waren er 388.000 werklozen. Daarnaast waren er 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend.
Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking nam gemiddeld over de afgelopen drie maanden met 5000 per maand af. Het aantal mensen met betaald werk steeg in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 5000 per maand.
