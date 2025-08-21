Er zijn dit jaar heel veel toeristen in ons land

Steeds meer toeristen lijken op Nederland af te komen. In juni van dit jaar telden hotels en vakantieparken bijna 2,4 miljoen buitenlandse gasten. Dat waren er in dezelfde periode vorig jaar nog 1,9 miljoen.

Dat ons land populairder wordt, blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die het AD opvroeg.

"Een flinke stijging", zegt CBS-onderzoeker Luuk Hovius. "Het is het hoogste wat we sinds corona gezien hebben." Het instituut krijgt de cijfers aangeleverd vanuit de branche. Hotels, vakantieparken, kampeerterreinen en groepsaccommodaties houden daarvoor bij hoeveel buitenlandse bezoekers ze hebben.

In de eerste zomermaand werden er bijna 7 miljoen overnachtingen geboekt. Een stuk meer dan vorig jaar juni, toen ging het om ongeveer 5,5 miljoen verblijfsnachtjes. Particuliere verhuren via bijvoorbeeld Airbnb zijn hierin niet meegeteld.