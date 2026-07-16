Werkloosheid in Nederland daalt licht naar 3,8 procent

DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid in Nederland is in juni licht gedaald naar 3,8 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In mei zat 3,9 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk.

In juni waren er 393.000 werklozen. Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden af met gemiddeld 5000 per maand. Het aantal mensen met betaald werk nam in dezelfde periode af met gemiddeld 6000 per maand.

Naast het aantal werklozen zijn er 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken doordat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn en worden daarom niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking nam de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 8000 per maand.