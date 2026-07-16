Waarom jouw broer of buurman minder autoverzekering betaalt dan jij

Je rijdt in dezelfde straat, met een vergelijkbare auto, dezelfde dekking en ongeveer evenveel schadevrije jaren. En toch betaalt je broer of buurman tientallen euro’s per maand minder autoverzekering dan jij. Hoe kan dat? Het antwoord zit niet alleen in jullie rijgedrag, maar in de postcode op het naambordje bij de voordeur

Postcode bepaalt risicoklasse

Verzekeraars kijken al jaren naar factoren als leeftijd, type auto, schadeverleden en rijervaring. Maar daar stopt het niet meer. Ook het risico van jouw woonomgeving weegt steeds zwaarder mee in de premie.Uit een analyse van vergelijkingssite Pricewise blijkt dat automobilisten in dezelfde straat tot 260 euro per jaar meer kunnen betalen voor dezelfde autoverzekering, terwijl alleen het huisnummer of de postcode verschilt. Gemiddeld gaat het om bijna 150 euro per jaar verschil tussen buren met dezelfde polis.

Micro‑postcodes: huisnummer maakt uit

Verzekeraars gebruiken geavanceerde risicomodellen en voeren de postcode‑analyse steeds verder op.Een voorbeeld uit het Verbond van Verzekeraars: Boezemsingel 23 in Rotterdam valt in postcodegebied 3034 EB, terwijl buurman op 24 in 3034 EC zit.

De premie wordt niet per individueel huis bepaald, maar op basis van het gemiddelde risico in zo’n micro‑postcodegebied. Heeft jouw stukje straat relatief veel schadeclaims of autoinbraken, dan gaat de hele groep in de duurdere risicoklasse.

Schade en diefstal in de buurt

Verzekeraars kijken daarbij nadrukkelijk naar historische schade‑ en diefstalgegevens in de directe omgeving. Is er in jouw straat vaak blikschade of worden er regelmatig auto’s opengebroken, dan zien de modellen jouw adres als risicovoller. Gevolg: hogere premie, zelfs als jij zelf nooit schade claimt. In lange straten die door meerdere postcodegebieden lopen, kan het premieverschil oplopen tot 22 euro per maand.

Haarlem koploper, maar niet alleen

Pricewise vond de grootste verschillen in Haarlem, waar premies binnen één straat gemiddeld 260 euro per jaar uiteenliepen. In Ouwe Syl, een dorp in Friesland, lag het verschil binnen een straat nog steeds op 67 euro per jaar. Dat laat zien dat het niet alleen een Randstad‑fenomeen is, maar ook in kleinere plaatsen kan voorkomen.