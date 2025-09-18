Werkloosheid loopt licht op tot 3,9 procent

DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid is in augustus licht gestegen ten opzichte van een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Afgelopen maand zat 3,9 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk. In juli was dat 3,8 procent. Gemiddeld nam het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden met 5000 per maand toe.

In augustus waren er 401.000 werklozen. De toename van de werkloosheid komt volgens het CBS doordat meer mensen op zoek gingen naar werk, maar dat niet direct vonden. De werkloosheid onder 45-plussers steeg afgelopen maand naar 2,5 procent. Dat is het hoogste niveau sinds december 2022. Daarna daalde het tot 2,1 procent in december 2024, en sindsdien neemt het weer toe.

Onder 25- tot 45-jarigen was het werkloosheidspercentage in december 2024 3 procent en steeg daarna tot 3,3 procent in augustus dit jaar. Onder 15- tot 25-jarigen schommelde de werkloosheid wat meer in de afgelopen maanden. Deze was met 8,6 procent in augustus iets lager dan in december 2024.