Rechter VS beveelt deportatie pro-Palestijnse activist Khalil

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Een Amerikaanse immigratierechter heeft bevolen dat de pro-Palestijnse activist Mahmoud Khalil naar Algerije of Syrië moet worden gedeporteerd. Hij zou opzettelijk informatie hebben weggelaten toen hij een greencard aanvroeg. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten.

Khalils advocaten zeiden dat ze in beroep gaan tegen het deportatiebevel. Ze stellen dat eerder uitgevaardigde bevelen van een federale rechtbank die de regering verbieden hem te deporteren of vast te houden, van kracht blijven.

Khalil is een voormalig student aan Columbia University en was tot zijn detentie een van de meest zichtbare leiders van landelijke pro-Palestijnse campusprotesten. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid "terroriseerde" Khalil Joodse studenten.

'Ware aard'

De uit Syrië afkomstige Khalil, een legale permanente inwoner van de VS, is getrouwd met een Amerikaans staatsburger en heeft een in de VS geboren zoon. Hij werd vanaf maart drie maanden vastgehouden door de immigratiedienst en riskeerde deportatie.

In een reactie op het nieuwe deportatiebevel verklaarde Khalil: "Het is geen verrassing dat de regering-Trump wraak blijft nemen op mij vanwege mijn uitoefening van de vrijheid van meningsuiting. Deze laatste poging, via een schijnproces over immigratieregels, laat opnieuw hun ware aard zien."