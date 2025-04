Werkloosheid Nederland licht gestegen naar 3,9 procent

DEN HAAG (ANP) - Het aantal werklozen in Nederland is in maart gestegen naar 395.000, waarmee het werkloosheidspercentage uitkwam op 3,9 procent, tegen 3,8 procent in februari. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS kwamen er in de afgelopen drie maanden gemiddeld 7000 werklozen per maand bij.

Het aantal mensen met betaald werk steeg licht in de afgelopen drie maanden, met gemiddeld 1000 per maand, aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers. Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind maart 190.000 lopende WW-uitkeringen.