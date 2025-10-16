Werkloosheid stijgt naar hoogste niveau in vier jaar

DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid is in september gestegen tot het hoogste niveau in vier jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Afgelopen maand zat 4 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk. In augustus was dat 3,9 procent. Gemiddeld nam het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden met 8000 per maand toe. Er waren vooral meer 25-plussers werkloos.

In september waren er 409.000 werklozen. Ten opzichte van een jaar geleden is de werkloosheid vooral hoger onder 25-plussers. In september 2024 was 3,1 procent van de 25- tot 45-jarigen werkloos, dat is gestegen naar 3,4 procent in september 2025. Bij 45-plussers gaat het om een toename van 2,1 naar 2,6 procent. In dezelfde periode is bij jongeren van 15 tot 25 jaar de werkloosheid iets gedaald van 9 naar 8,8 procent van de beroepsbevolking.

Naast de 409.000 werklozen waren er 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9000 per maand af. Het aantal mensen met betaald werk nam met gemiddeld 4000 per maand toe.

Collectief ontslag

Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind september 187.400 WW-uitkeringen. Daarmee bleef het aantal WW-uitkeringen nagenoeg gelijk ten opzichte van een maand eerder. In vergelijking met een jaar geleden nam het aantal WW-uitkeringen met 8,8 procent toe. In alle sectoren kwamen er WW-uitkeringen bij, met uitzondering van de uitzendbedrijven. Het aantal WW-uitkeringen nam het meest toe bij de overheid en in de overige industrie.

"De arbeidsmarkt geeft momenteel een wisselend beeld", zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie en -advies bij UWV. "Aan de ene kant hebben er nog nooit zoveel mensen betaald werk als nu. Anderzijds zijn er momenteel meer werklozen op zoek naar een baan, die dat eerder niet deden."

Ook ziet Witjes opnieuw meer bedrijven die bij UWV een melding hebben gedaan van een voorgenomen collectief ontslag wegens een door te voeren reorganisatie. Dit kan volgens hem de werkloosheid doen oplopen. "Wij verwachten dat de huidige tijdreeks waarin we al vijftien kwartalen op rij meer openstaande vacatures hebben dan werklozen op korte termijn wordt onderbroken. Dit neemt niet weg dat de krapte en mismatch op de arbeidsmarkt aanwezig blijven."