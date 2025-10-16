ECONOMIE
Werkloosheid stijgt naar hoogste niveau in vier jaar

door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 6:50
DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid is in september gestegen tot het hoogste niveau in vier jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Afgelopen maand zat 4 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk. In augustus was dat 3,9 procent. Gemiddeld nam het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden met 8000 per maand toe. Er waren vooral meer 25-plussers werkloos.
In september waren er 409.000 werklozen. Ten opzichte van een jaar geleden is de werkloosheid vooral hoger onder 25-plussers. In september 2024 was 3,1 procent van de 25- tot 45-jarigen werkloos, dat is gestegen naar 3,4 procent in september 2025. Bij 45-plussers gaat het om een toename van 2,1 naar 2,6 procent. In dezelfde periode is bij jongeren van 15 tot 25 jaar de werkloosheid iets gedaald van 9 naar 8,8 procent van de beroepsbevolking.
