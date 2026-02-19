Werkloosheid voor vijfde maand op rij stabiel op 4 procent

DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid is in januari voor de vijfde maand op rij onveranderd gebleven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Net als in september, oktober, november en december zat 4 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk. De werkloosheid blijft daarmee op het hoogste niveau in vier jaar.

In januari waren er 415.000 werklozen. Naast de werklozen waren er 3,2 miljoen mensen die recent niet naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken omdat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend.

Het aantal werklozen nam over de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld duizend per maand. Het aantal mensen met betaald werk nam in die periode af met gemiddeld 4000 per maand. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6000 per maand toe.