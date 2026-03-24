Werknemers DHL Express opnieuw in staking

Economie
door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 7:00
DEN HAAG (ANP) - Werknemers van DHL Express gaan dinsdag opnieuw staken, melden vakbonden FNV en CNV. Dit keer wordt er gestaakt bij vestigingen in Noord-Nederland. Het is de vierde staking in korte tijd als gevolg van een cao-conflict. De staking duurt de hele dag.
"De gevolgen zullen door het hele land merkbaar zijn", stelt FNV. DHL Express is onderdeel van DHL en richt zich met name op spoedzendingen van documenten en de levering van pakketten aan bedrijven. Er werken ongeveer 2000 mensen. Volgens de vakbond kunnen consumenten ook hinder ondervinden van de actie, bijvoorbeeld doordat een bij een ander bedrijf geplaatste bestelling later wordt geleverd als gevolg van de werkonderbreking bij DHL Express.
Vakbonden vinden het loonbod van het bedrijf van 3,25 procent vanaf 1 juli en nog eens 3 procent volgend jaar te mager. Medewerkers van andere onderdelen van DHL zouden meer loonsverhoging krijgen. Ook stellen de bonden dat DHL Express verslechteringen wil doorvoeren, zoals het schrappen van de overwerktoeslag en het beperken van de loondoorbetaling bij ziekte.
"De onvrede onder het personeel is groot. Werknemers hebben het gevoel dat de directie hen niet serieus neemt en geen waardering toont voor hun inzet", aldus FNV.
