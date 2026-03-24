ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Het 'Mona-effect'? Woningcorporaties bouwden in 2025 meeste huizen in jaren

Economie
door Dirk Kruin
dinsdag, 24 maart 2026 om 6:30
bijgewerkt om dinsdag, 24 maart 2026 om 6:47
anp230326209 1
Woningcorporaties hebben het afgelopen jaar het hoogste aantal nieuwe huizen gebouwd sinds in ieder geval 2012, het jaar dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) begon met de meting. Het waren er 21.500, dat zijn er 2000 meer dan in 2024.
In 2025 bouwden woningcorporaties iets minder dan een derde van alle nieuwe huizen. Woningcorporaties richten zich vooral op de bouw van sociale huurwoningen.
Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen is de bouwproductie van woningcorporaties een lange tijd beperkt geweest. Inmiddels moeten er vanwege het woningtekort een hoop woningen worden bijgebouwd in Nederland. "Het beleid voor de woningmarkt is veranderd, en daarmee is het klimaat voor woningcorporaties een stuk vriendelijker geworden."
Amsterdam
Een meerderheid van de nieuwbouwwoningen bestaat nog steeds uit koopwoningen of private huurwoningen. Van de ruim 69.000 opgeleverde huizen in 2025, zijn 47.000 een koop- of private huurwoning.
Woningcorporaties bouwden de meeste woningen in Amsterdam, bijna 2900. Hierna volgen Utrecht, Haarlemmermeer en Breda, waar corporaties meer dan vijfhonderd nieuwbouwwoningen hebben opgeleverd. In de gemeenten Papendrecht, Leiderdorp, Krimpen aan den IJssel en Doesburg waren alle nieuwe huizen van corporaties.

loading

POPULAIR NIEUWS

Loading