Werknemers en vrienden krijgen 5 procent van SpaceX bij beursgang

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Ruimtevaartbedrijf SpaceX reserveert tot 5 procent van de aandelen voor bepaalde werknemers en familie en vrienden van leidinggevenden bij de komende beursgang. Dat staat in een aangepaste aanvraag van het bedrijf van Elon Musk. De verwachting is dat het bedrijf op 12 juni naar de beurs gaat.

Het gericht uitgeven van aandelen aan werknemers, familie en vrienden is niet uniek, maar meestal geldt een tijdelijk verkoopverbod. Eerder meldde SpaceX dat vrienden en familie die aandelen krijgen niet te maken hebben met een tijdelijk verkoopverbod en zij hun belang direct kunnen verkopen. Voor een groot deel van de uitstaande aandelen geldt er wel een dergelijk verbod, zoals voor de aandelen van oprichter Elon Musk.

Het raket-, satelliet- en kunstmatige-intelligentiebedrijf mikt op een waardering van 1,8 biljoen dollar (bijna 1,6 biljoen euro), meldde persbureau Bloomberg eerder. SpaceX wil met de beursintroductie 75 miljard dollar ophalen en het zou daarmee de grootste beursgang ooit worden.