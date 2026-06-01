Nederland zet komende zes maanden geen mensen uit naar Libanon

Samenleving
door anp
maandag, 01 juni 2026 om 17:02
DEN HAAG (ANP) - Nederland zet in ieder geval het komende halfjaar geen mensen uit naar Libanon, vanwege de Israëlische inval in het land. Minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er de komende zes maanden geen besluit wordt genomen over verblijfsvergunningen voor Libanezen.
"De situatie in Libanon ontwikkelt zich snel en er verschijnt geregeld nieuwe informatie over de aanvallen die Israël in Libanon pleegt, met grootschalige ontheemding, verwoesting van civiele doelen en burgerdoden als gevolg", schrijft de CDA-minister. Israël zegt de terreurorganisatie Hezbollah te willen vernietigen en valt daarom Libanon aan.
In 2025 en de eerste drie maanden van dit jaar hebben ongeveer honderd Libanezen een asielaanvraag ingediend in Nederland, schrijft Van den Brink. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan nog wel beslissingen nemen om mensen terug te sturen naar EU-landen waar zij eerder een asielaanvraag hebben ingediend.
