Werknemers Ford in Keulen stemmen in met reorganisatieplannen

Economie
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 21:14
anp050925180 1
KEULEN (ANP/DPA) - Werknemers van Fords elektrische autofabriek in het Duitse Keulen hebben ingestemd met zware bezuinigingsmaatregelen, waaronder het schrappen van duizenden banen. In juli bereikten vakbond IG Metall en het management hierover een compromis, na de eerste staking ooit bij de productielocatie eerder dit jaar.
Ford wil in Keulen tegen het einde van 2027 2900 banen schrappen, ongeveer een kwart. Medewerkers die vrijwillig vertrekken, krijgen hoge ontslagvergoedingen. De maatregel hoort bij een grote reorganisatie van de Europese activiteiten van het Amerikaanse bedrijf.
IG Metall reageerde opgelucht op de goedkeuring. David Lüdtke van de vakbond noemde het "het best mogelijke vangnet voor werknemers". Een woordvoerder van Ford verklaarde dat het bedrijf hiermee de reorganisatie "op een sociaal verantwoorde manier" kan uitvoeren.
In Keulen produceert Ford twee elektrische modellen, maar de verkoop van die elektrische auto's viel de afgelopen jaren lager uit dan verwacht.
