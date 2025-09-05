Regering Libanon stemt in met ontwapening Hezbollah

BEIROET (ANP/AFP) - De Libanese regering heeft ingestemd met het plan voor de ontwapening van Hezbollah. De ontmanteling van de militaire tak van de beweging moet nog dit jaar zijn beslag krijgen. De ontwapening van Hezbollah is een voorwaarde uit het eerder bereikte staakt-het-vuren tussen Israël en de militante beweging.

Het besluit van vrijdag luidt mogelijk wel een politieke crisis in. Vijf ministers stapten op uit de ministerraad toen het agendapunt ter sprake kwam. Tegenover nieuwskanaal L24 verklaarden zij later dat ze niet uit de regering zijn gestapt, maar uit de vergadering omdat het plan onverenigbaar is met hun politieke kleur. In de huidige regeringscoalitie is niet alleen Hezbollah zelf vertegenwoordigd, maar maken ook Hezbollah-gezinde partijen er deel van uit.

Een van de weggelopen ministers, Mohammed Haidar, suggereerde dat de houding van Israël een rol heeft gespeeld, omdat het zich niet aan de voorwaarden van het bestand zou houden. "Terwijl wij alles moeten uitvoeren", citeert L24 hem. "We zullen ons definitieve standpunt innemen nadat de zitting is afgelopen en de besluiten zijn bekendgemaakt. We hebben ons teruggetrokken uit de zitting, niet uit de regering."

Ontwapening

De Libanese minister van Informatie, Paul Morcos, zei tegen journalisten dat het leger nu zal beginnen met de ontwapening van de sjiitische milities, maar dat het daarin wordt beperkt door "logistiek, materiaal en menskracht". Details over het plan, dat werd gepresenteerd door de hoogste legerofficier van Libanon, zijn niet bekendgemaakt.

Eerder heeft Libanon laten weten dat het niet van plan is om Hezbollah met militair ingrijpen te ontwapenen. Het leger en de regering gaan praten over hoe ze de Libanese militante beweging ervan kunnen overtuigen hun wapens op te geven. Hezbollah stelt dat ontwapening pas mogelijk is als Israël zijn aanvallen op Libanon stopt en zich terugtrekt uit Zuid-Libanon.

Ontvangst

Israël zal na ontvangst van het Libanese plan waarschijnlijk met een tegenvoorstel komen. Het heeft verklaard dat het zijn troepen uit Libanon geleidelijk terugtrekt als het Libanese regeringsleger Hezbollah ontwapent.

Hezbollah heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Maar volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera noemde de beweging het Libanese voornemen eerder "een grove vergissing" en kondigde ze aan het te behandelen "alsof het niet bestaat". Volgens Hezbollah dient het louter Israëls belangen en maakt het Libanon weerloos.