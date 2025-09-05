ECONOMIE
3x3-basketballers bereiken kwartfinales op EK

Sport
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 21:38

KOPENHAGEN (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketballers hebben zich op het EK in Kopenhagen geplaatst voor de kwartfinales. Dat is het resultaat na de groepszeges tegen Ierland en Letland. Oranje speelt zondag in de kwartfinale tegen Italië.
Nederland won eerst met 21-13 van Ierland. Daarna won de regerend olympisch kampioen ook met 20-14 van Letland, dat eerder Ierland met 21-7 had verslagen.
Het team is in vergelijking met de Olympische Spelen van Parijs op twee posities gewijzigd. Arvin Slagter is gestopt en Bryan Alberts heeft zijn plek in de selectie overgenomen. Worthy de Jong ontbreekt ook, voor hem speelt Nesta Agasi. Dimeo van der Horst en Jan Driessen doen wel mee.
De Nederlandse vrouwen spelen hun groepswedstrijden zaterdag.
