ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Werknemers kunnen tweede fiets leasen tegen lagere bijtelling

Economie
door anp
maandag, 01 juni 2026 om 11:10
anp010626080 1
DEN HAAG (ANP) - Werknemers kunnen meerdere fietsen leasen tegen een lager bijtellingstarief. Daarvoor heeft de Belastingdienst de regels aangepast, bevestigt de dienst na berichtgeving van leasefietsbedrijf Lease a Bike. Daarmee wordt het voor werknemers financieel aantrekkelijker een tweede fiets van de zaak te nemen.
Werknemers met een fietsplan kunnen voor een bijtellingstarief van 7 procent een fiets leasen. Voorheen kon het tarief voor een tweede fiets oplopen tot 100 procent, volgens Lease a Bike. Dat tarief is door de Belastingdienst gelijkgetrokken.
"De regeling sluit hierdoor beter aan op de praktijk. Niet één fiets voor elke rit, maar de mogelijkheid om bijvoorbeeld een tweede fiets te gebruiken voor een andere situatie", stelt directeur van Lease a Bike Anouk Hiensch.
Wel moet de tweede fiets voldoen aan dezelfde eisen als de eerste fiets en dienen voor zakelijk gebruik. Een racefiets voor gebruik in het weekend is bijvoorbeeld niet toegestaan, licht een woordvoerder van de Belastingdienst toe.
loading

POPULAIR NIEUWS

212817922_m

Dit teken van veroudering kan een belangrijke voorspeller zijn van de dood als je niet in actie komt

128601290 m

Dit is waarom je verkoudheid maar niet over gaat

blauw-verkeersbord-1200x675

Nieuw Frans verkeersbord met blauwe ruit kan je deze zomer 135 euro kosten

generated-image (5)

Het einde van goedkoop

220824048_m

Liever alleen dan op een feestje? Deze drie antisociale gewoontes zijn gelinkt aan een hoog IQ

mens_chemische_bouwstoffen_hero

Wat kost een mens? 100 euro

Loading