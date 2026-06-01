Werknemers kunnen tweede fiets leasen tegen lagere bijtelling

DEN HAAG (ANP) - Werknemers kunnen meerdere fietsen leasen tegen een lager bijtellingstarief. Daarvoor heeft de Belastingdienst de regels aangepast, bevestigt de dienst na berichtgeving van leasefietsbedrijf Lease a Bike. Daarmee wordt het voor werknemers financieel aantrekkelijker een tweede fiets van de zaak te nemen.

Werknemers met een fietsplan kunnen voor een bijtellingstarief van 7 procent een fiets leasen. Voorheen kon het tarief voor een tweede fiets oplopen tot 100 procent, volgens Lease a Bike. Dat tarief is door de Belastingdienst gelijkgetrokken.

"De regeling sluit hierdoor beter aan op de praktijk. Niet één fiets voor elke rit, maar de mogelijkheid om bijvoorbeeld een tweede fiets te gebruiken voor een andere situatie", stelt directeur van Lease a Bike Anouk Hiensch.

Wel moet de tweede fiets voldoen aan dezelfde eisen als de eerste fiets en dienen voor zakelijk gebruik. Een racefiets voor gebruik in het weekend is bijvoorbeeld niet toegestaan, licht een woordvoerder van de Belastingdienst toe.