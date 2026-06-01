Heineken nog op zoek naar nieuwe baas na aftreden topman

AMSTERDAM (ANP) - Heineken is nog altijd op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter na het aftreden van topman Dolf van den Brink. De ambtstermijn van Van den Brink als topman en voorzitter van de raad van bestuur is op 31 mei beëindigd en de bierbrouwer heeft nog geen opvolger bekendgemaakt.

Volgens een woordvoerster van het bedrijf is het selectieproces voor de opvolger van Van den Brink "nog in volle gang". Verdere details over het selectieproces en de afronding daarvan kon ze niet geven.

Van den Brink kondigde in januari dit jaar al aan per 31 mei te vertrekken bij Heineken. Hij was zes jaar de hoogste baas van Heineken en volgde in 2020 topman Jean-François van Boxmeer op. Daarvoor leidde Van den Brink de activiteiten van de brouwer in Azië. In totaal werkte hij ruim 28 jaar bij Heineken.

President-commissaris Peter Wennink van Heineken zei op 22 mei dat het selectieproces voor de opvolger van Van den Brink "voorspoedig verloopt" en naar verwachting "binnenkort" zal worden afgerond.