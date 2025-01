Werkonderbrekingen bij groot containeroverslagbedrijf Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Vakbond FNV kondigt werkonderbrekingen aan bij Hutchison Ports ECT Rotterdam, het grootste containeroverslagbedrijf van Europa. Volgens de vakbond weigert de onderneming akkoord te gaan met een werkzekerheidsgarantie voor het personeel, terwijl er de laatste jaren veel te weinig zou zijn geïnvesteerd in de locatie in het Rotterdamse havengebied.

FNV-bestuurder Niek Stam ziet het zomaar gebeuren dat de Chinese eigenaar het bedrijf ergens komende jaren gaat verkopen. Misschien wel aan het Qatarese QTerminals, oppert hij. "Daarom willen wij graag een werkzekerheidsgarantie afsluiten. We zijn zelfs bereid om daarvoor loonruimte in te leveren. Maar dat weigert het bedrijf. En dat terwijl er wel veel dividend naar de aandeelhouders is gegaan. Dan is het op een gegeven moment klaar", aldus Stam.

Bij Hutchison Ports ECT Rotterdam werken volgens FNV ongeveer 1700 mensen. De vakbond had de werkgever over de kwestie al een ultimatum gestuurd. Dat is inmiddels verlopen. Met de werkonderbrekingen, die vanaf 8 januari plaatsvinden, wil de bond de operatie van de terminal verstoren. "We zullen het veilig doen. Dat betekent eerst dat er wat korter gewerkt wordt", zegt Stam. Maar hij voegt eraan toe dat de bond de acties geleidelijk zal opvoeren en volledige stakingen niet uitsluit.