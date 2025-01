VS leggen Hongaarse topfunctionaris sancties op om corruptie

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten leggen een hoge Hongaarse regeringsfunctionaris sancties op. Antal Rogan wordt corruptie verweten. Hij zou zijn toppositie hebben misbruikt om zichzelf en aanhangers van de regerende Fidesz-partij te verrijken.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën noemt Rogan een sleutelfiguur binnen de regering van premier Viktor Orbán. Hij heeft volgens de VS de controle over meerdere overheidsdiensten. "Rogan heeft plannen uitgevoerd om meerdere strategische sectoren van de Hongaarse economie te controleren", staat in een verklaring. "Opbrengsten uit die sectoren worden weggesluisd naar hemzelf. Ze worden ook gebruikt om loyalisten van de Fidesz-partij te belonen."