Westerse sancties zitten Russische lng-ambities dwars

door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 9:58
MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - De Russische ambities om de jaarlijkse productie van vloeibaar gemaakt aardgas, ook wel bekend als lng, te verdrievoudigen zijn met enkele jaren uitgesteld. Dat komt door de internationale sancties tegen Rusland, heeft de Russische vicepremier Alexander Novak laten weten.
"Ons doel was om 100 miljoen ton per jaar aan lng-productie te bereiken", verklaarde Novak donderdag in een interview met een Russische staatstelevisiezender. "Het is duidelijk dat er door de sanctiebeperkingen enkele jaren vertraging zal zijn" bij het behalen van dit doel, zei hij, zonder een specifieke deadline te geven.
Rusland had eerder als doel gesteld om tegen 2030 100 miljoen ton van de supergekoelde brandstof te produceren, waarmee het een wereldwijd marktaandeel van 20 procent zou bereiken. Westerse landen hebben echter energiesancties opgelegd, ook op lng. Die strafmaatregelen zijn bedoeld om de inkomsten van het Kremlin, waarmee de oorlog in Oekraïne wordt gefinancierd, te verminderen.
