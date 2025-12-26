Duizenden huishoudens zonder water in Drachten en omgeving

DRACHTEN (ANP) - In Drachten zitten duizenden mensen zonder water. In een hoofdleiding aan de Noorderhogeweg is een breuk ontstaan. Dat meldt Fryslân Veilig.

Niet alleen Drachten heeft last van de storing, ook omliggende dorpen hebben geen of minder water uit de kraan. Waterbedrijf Vitens denkt dat de problemen kort na het middaguur opgelost zullen zijn.

Dankzij een eigen noodvoorziening heeft het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten nog wel water.

De webpagina 'actuele storingen en werkzaamheden' van Vitens ligt er ook uit. Dat komt waarschijnlijk door de vele mensen die de website bezoeken in verband met de waterstoring, aldus de Friese veiligheidsregio.