WeTransfer past gebruiksvoorwaarden weer aan na kritiek over AI

AMSTERDAM (ANP) - WeTransfer, een onlinedienst voor het delen van bestanden, heeft zijn gebruiksvoorwaarden voor de tweede keer in korte tijd aangepast na veel kritiek van oplettende gebruikers. Op sociale media reageerden mensen woedend omdat WeTransfer bij het bijwerken van de voorwaarden de indruk wekte geüploade bestanden te gaan gebruiken voor het trainen van AI-modellen. Het bedrijf heeft de verwijzing naar AI nu weer uit de tekst gehaald en benadrukt dat de werkwijze niet is veranderd.

"De passage die de meeste aandacht trok, was aanvankelijk bijgewerkt om de mogelijkheid op te nemen AI te gebruiken voor het verbeteren van contentmoderatie en het verder versterken van onze maatregelen om de verspreiding van illegale of schadelijke content te voorkomen", legde WeTransfer dinsdag uit in een blogpost. "Een dergelijke functie is in de praktijk niet gebouwd of gebruikt, maar werd overwogen voor de toekomst. Om verwarring te voorkomen, hebben we deze verwijzing verwijderd."

In de blogpost verklaarde WeTransfer daarnaast de content niet aan derden te verkopen. "Je content blijft altijd je eigendom." Maar wie akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden geeft het bedrijf wel toestemming "om je content te gebruiken voor het exploiteren, ontwikkelen en verbeteren van de dienst".

Het van oorsprong Nederlandse WeTransfer bestaat sinds 2009. Vorig jaar werd de dienst overgenomen door de Italiaanse app-ontwikkelaar Bending Spoons. Dat bedrijf koopt vaker ondernemingen om er vervolgens veranderingen door te voeren. Eerder had WeTransfer nog plannen voor een beursgang in Amsterdam, maar die plannen werden begin 2022 ingetrokken. De onderneming weet dit toen aan een moeilijke markt voor beursgangen van technologiebedrijven.