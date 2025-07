Veldkamp: na Slowakije zal Malta instemmen met nieuwe sancties

BRUSSEL (ANP) - In een ultieme poging Slowakije over te halen alsnog in te stemmen met het achttiende sanctiepakket tegen Rusland, heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen een brief gestuurd aan de Slowaakse premier Robert Fico. Als Slowakije akkoord gaat met het sanctiepakket, zal Malta ook overstag gaan. Dat verwacht demissionair minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken), zei hij na afloop van een vergadering met EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

Hij hoopt dat het land "later deze week aan boord kan komen" op basis van die brief van Von der Leyen en het overleg dat op dit moment in de Slowaakse hoofdstad Bratislava plaatsvindt De inhoud van de brief is niet bekend, maar gaat over garanties over de levering van energie voor Slowakije na 2027.

De Europese Commissie wil eind 2027 een verbod op de invoer van Russische olie en gas. Slowakije is daar nu grotendeels van afhankelijk.

Maximumprijs

Malta heeft moeite met het onderdeel van het voorstel om de maximumprijs van Russische olie te verlagen.

Het achttiende pakket moet vooral het Russische bankwezen en de oliesector raken. Het treft ook bedrijven uit landen als China die de EU-sancties omzeilen of producten leveren aan Rusland die worden ingezet in de oorlog in Oekraïne.